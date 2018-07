Ya han pasado muchos años desde que decidí dedicarme a la industria. He estado en diversas ramas y en cada una de ellas he empezado desde abajo hasta alcanzar el puesto más alto posible, para después despedirme y comenzar de nuevo. Quizá creas que estoy loco por no quedarme con el máximo puesto cuando me lo dan, pero la realidad es que lo hago para ampliar mi conocimiento. Para que no me vuelvan a decir “no sabes nada”. Durante este ir y venir de empresa en empresa me di cuenta que los conocimientos no se comparten tan fácilmente, grave error, ya que si no te atreves a compartirlos para tu compañero en beneficio de la empresa para la que laboras, estás perdido y eres un recurso inútil, desechable.

Sé que el conocimiento es poder y que no debes malbaratarlo, pero, vamos, se trata de un compañero, de tu propia empresa. Con el paso del tiempo y después de muchas experiencias positivas y negativas decidí animarme a crear este blog, donde tengo planeado compartirles mis experiencias en las distintas industrias en las que he estado, lo que he aprendido, consejos para su trabajo o sus relaciones laborales e incluso noticias, todo lo que acontezca en el momento.

Quiero poner mi granito de arena para que tú que me estás leyendo puedas ir creciendo dentro de tu área y ayudes a tu organización a ser mejor día con día, porque la industria en México tiene mucho que ofrecerle a este hermoso país, pero mientras esté en manos de gente que no quiere compartir ni por el bien del lugar donde trabaja, alguien debe hacerlo, por el bien de la industria en México. Por eso quise que La Voz Del Puerto se levante y apoye a todos aquellos que necesitan saber más o un consejos.